أبو عبيدة يدعو الأمة إلى الانخراط في معركة الدفاع عن الأقصى ودعم غزة

دعا أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحرار الأمة العربية والإسلامية إلى الانخراط في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى، واستكمال مشوار الدعم والإسناد لغزة، لكسر شوكة الاحتلال وإجباره على وقف عدوانه.

وأشاد أبو عبيدة عبر حسابه على منصة “تلغرام”، اليوم الخميس، بموقف اليمن وأهلها، قائلا: “نبرق بالتحية لإخوان الصدق في اليمن الشقيق على موقفهم المشرف وإسنادهم المباشر لأهلهم في غزة، رغم الضريبة الباهظة التي يدفعونها ثمنًا لوفائهم للأقصى وفلسطين”.

تقاطع صواريخ اليمن وغزة في سماء تل أبيب

وأضاف “لقد تقاطعت اليوم صواريخ اليمن مع صواريخ غزة في سماء تل أبيب لتؤكد بأن غزة ليست وحدها، وأن من خلفها رجالًا من أحرار الأمة لن يُسلموها لأعدائها المتغطرسين”.

وجاء تصريحات أبو عبيدة بعد ساعات من إعلان القسام، عن قصف مدينة تل أبيب، وسط فلسطين المحتلة، برشقة صاروخية.

وقالت الكتائب في بلاغ عسكري مقتضب، إنها قصفت مدينة تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة خلال اليوم الثالث من استئناف حرب الإبادة إلى 710 شهداء، وأكثر من 900 جريح، 70% منهم هم من الأطفال والنساء، ومعظمهم تعرضوا لإصابات وصفت بالخطرة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة في غزة.