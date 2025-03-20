أكثر من 70 شهيدا في اليوم الثاني من تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة

ارتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة، يوم الأربعاء، إلى أكثر من 70 شهيدا، بينهم أطفال ونساء وعائلات مسحت من السجل المدني، ليرتفع عدد الشهداء منذ فجر الثلاثاء لأكثر من 470 شهيدا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بقطاع غزة محمود بصل، في إفادة صحفية، إن محافظة غزة والشمال سجلتا أعلى نسبه لأعداد الشهداء في اليوم الثاني من استئناف العدوان، حيث تم استهدافهما بنحو 7 غارات، نتج عنها استشهاد أكثر من 50 شهيدا.

المجاعة تهدد سكان غزة

ودعا بصل أحرار العالم ومنظمات حقوق الإنسان لضرورة العمل لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، وقال: نحن على أعتاب مجاعة تهدد سكان قطاع غزة بعد إغلاق منافذ القطاع لليوم 18 على التوالي ونفاد المواد الأساسية من الأسواق.

وأضاف: كما أن إغلاق منافذ القطاع وعدم إدخال الوقود يهدد عمل طواقمنا وتقديم الخدمة بالقطاع، وهناك احتمالية لتوقف الخدمة في حال استمر إغلاق المعابر.

مسح عائلة من السجل المدني

وكان الدفاع المدني في غزة قد نشر حصيلة للاستهدافات على القطاع منذ فجر الأربعاء، وشملت ما يلي:

21 شهيدا بينهم 6 أطفال وعائلة مسحت من السجل المدني نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة “الحطاب” بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

إصابات من المارة نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل غير مأهول يعود لعائلة “الترزي” في محيط مفترق الطيران غرب مدينة غزة.

3 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة “أبو دف” على شارع صلاح الدين بمنطقة الزيتون شرق مدينة غزة.

إصابات نتيجة قصف إسرائيلي لأرض زراعية بجوار مخيم للنازحين بحي التفاح شرق مدينة غزة.

3 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لشقة سكنية بشارع الشهداء غرب مدينة غزة.

24 شهيدا وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي لبيت عزاء في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

قصف إسرائيلي لمنزل غير مأهول يعود لعائلة قاسم بمنطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون إصابات.

وفاة واحدة وعدد من الجرحى نتيجة قصف لمقر إقامة وفد أممي يتبع للأمم المتحدة في قصر عائلة أبو سليم في منطقة البركة بدير البلح.

3 شهداء وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة “شبلي” بمخيم النصيرات.

قصف منزل يعود لعائلة “الحسنات” في أرض أبو سليم غرب مخيم 2 بالنصيرات ولا إصابات.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت في وقت سابق أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 49,547 شهيدًا، إضافة إلى 112,719 مصابًا.

يُذكر أن الاحتلال استأنف، فجر الثلاثاء، عدوانه على قطاع غزة بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق على مدار الشهرين، إذ واصل قصفه لأماكن متفرقة من القطاع، مما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى، كما رفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدد حصاره الخانق على القطاع، الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.