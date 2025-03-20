البيت الأبيض: ترامب يدعم بالكامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم بالكامل استئناف إسرائيل للضربات الجوية والعمليات البرية في قطاع غزة، محمّلا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المسؤولية عن ذلك.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في إفادة صحفية، اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كان ترامب يسعى إلى إعادة تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، إن الرئيس الأمريكي “يدعم إسرائيل والجيش الإسرائيلي بالكامل وكل الخطوات التي قاما بها في الأيام الأخيرة”.

وأنحت كارولاين باللوم على (حماس) ” في تصاعد وتيرة العدوان على غزة”، وقالت في إفادة صحفية إن “ما يحدث هو خطأ حماس بالكامل عندما شنت هجوما وحشيا على إسرائيل”، على حد وصفها.

وأشارت كارولاين إلى أن ترامب “أوضح في تصريحات سابقة لحماس أنه إذا لم يطلقوا سراح جميع الرهائن فسيكون هناك جحيم يدفعون ثمنه، لسوء الحظ اختارت حماس اللعب بالأرواح في وسائل الإعلام”، على حد زعمها.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها على قطاع غزة، وارتكبت العديد من المجازر بحق العائلات الآمنة موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وفي اليوم الثالث لتجدد عدوان الاحتلال بعد انقلابه على وقف إطلاق النار المبرم منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي، شن الاحتلال عشرات الغارات، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى.

ووفق مصادر طبية، فقد استشهد اليوم أكثر من 95 مواطنا وفقدان العشرات تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال العديد من المنازل في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة وصول 85 شهيدا، و133 إصابة، إلى مستشفيات قطاع غزة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة.