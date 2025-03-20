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قطر تيسر الإفراج عن مواطن أمريكي في أفغانستان

المواطن الأمريكي جورج غليزمان(في المنتصف) في أعقاب إطلاق سراحه في العاصمة الأفغانية كابول (رويترز)
20/3/2025

أعلنت قطر أنها يسّرت الإفراج عن المواطن الأمريكي جورج غليزمان، الذي كان محتجزا في أفغانستان، موضحة أنه وصل إلى الدوحة، وسيغادر إلى بلاده في وقت لاحق.

وفي هذا السياق، عبّر وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، عن تقدير دولة قطر للتعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أن قطر تسعى دائمًا إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقدة، انطلاقًا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على توطيد ثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن تجاوب حكومة تصريف الأعمال الأفغانية مع هذه العملية يعد بادرة حسن نية، ويعكس استعدادها للتواصل والحوار مع المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هذا النهج يستحق التشجيع لترسيخ التفاهم المتبادل والمضي قدمًا نحو حل القضايا العالقة كافة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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