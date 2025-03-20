قطر تيسر الإفراج عن مواطن أمريكي في أفغانستان

أعلنت قطر أنها يسّرت الإفراج عن المواطن الأمريكي جورج غليزمان، الذي كان محتجزا في أفغانستان، موضحة أنه وصل إلى الدوحة، وسيغادر إلى بلاده في وقت لاحق.

وفي هذا السياق، عبّر وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد الخليفي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، عن تقدير دولة قطر للتعاون المثمر الذي أبدته كل من حكومة تصريف الأعمال الأفغانية والولايات المتحدة الأمريكية.

قطر تعلن عن تيسيرها الإفراج عن مواطن أمريكي في أفغانستان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/X1IEsHUA6P — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 20, 2025

وشدد على أن قطر تسعى دائمًا إلى تفعيل جهود الوساطة لإيجاد حلول سلمية للصراعات والنزاعات والقضايا الدولية المعقدة، انطلاقًا من مبادئ سياستها الخارجية التي تقوم على توطيد ثقافة الحوار كخيار استراتيجي لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن تجاوب حكومة تصريف الأعمال الأفغانية مع هذه العملية يعد بادرة حسن نية، ويعكس استعدادها للتواصل والحوار مع المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن هذا النهج يستحق التشجيع لترسيخ التفاهم المتبادل والمضي قدمًا نحو حل القضايا العالقة كافة.