حريق ضخم في لندن يشلّ مطار هيثرو بالكامل (شاهد)

أعلن مطار هيثرو البريطاني، اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقًا حتى منتصف الليل، وذلك بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي ناجم عن حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالطاقة.

وقال المطار في منشور على منصة “إكس”: “حفاظًا على سلامة ركابنا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 يوم 21 مارس/آذار”، كما نصح الركاب بعدم التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.

To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.

— Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025