حريق ضخم في لندن يشلّ مطار هيثرو بالكامل (شاهد)

أعلن مطار هيثرو البريطاني، اليوم الجمعة، أنه سيظل مغلقًا حتى منتصف الليل، وذلك بعد انقطاع واسع للتيار الكهربائي ناجم عن حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالطاقة.

وقال المطار في منشور على منصة “إكس”: “حفاظًا على سلامة ركابنا وزملائنا، سيُغلق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 يوم 21 مارس/آذار”، كما نصح الركاب بعدم التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage. To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March. Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025

وذكر متحدث باسم المطار، لوكالة “رويترز”، أن فرق الإطفاء تعمل على التعامل مع الحريق، لكنه أشار إلى أن موعد استعادة التيار الكهربائي بشكل مستقر لا يزال غير واضح، كما أكد أن المطار يتوقع اضطرابًا كبيرًا في حركة الطيران خلال الأيام المقبلة.

فرق الإطفاء تسيطر على الحريق

وكان الحريق قد اندلع في محول داخل المحطة، ولكن لم ترد أي تقارير عن إصابات.

وأوضح مساعد مفوض خدمة الإطفاء البريطانية، بات غولبورن، أن الحريق كان حادثًا كبيرًا ومرئيًا، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء عملت بجد في ظروف صعبة للسيطرة عليه بسرعة، وأضاف أنه بفضل التنسيق بين الوكالات المختلفة، تم احتواء الحريق ومنع انتشاره بشكل أكبر.

وأكد غولبورن أنه سيتم الحفاظ على وجود فرق الإطفاء في الموقع طوال اليوم لمساعدة الشبكة الوطنية في تقييم الموقع.

وأشار إلى أن الحريق أسفر عن انقطاع واسع للكهرباء، مما أثر في المنازل والأعمال التجارية المحلية ومطار هيثرو، ورغم استعادة الكهرباء لبعض المناطق، تواصل فرق الإطفاء العمل بالتعاون مع شركائهم للحد من الأضرار.

ونظرًا للدخان الكثيف، تم تحذير السكان من ضرورة إبقاء نوافذهم وأبوابهم مغلقة، حيث من المتوقع أن يستمر وجود الدخان لفترة طويلة اليوم، كما حضر مستشارون علميون إلى الموقع لمتابعة جودة الهواء وإجراء المزيد من التقييمات.

وفي وقت لاحق، أعلن أن الحريق تم السيطرة عليه في الساعة 6:28 صباحًا بعد استجابة سريعة من فرق الإطفاء من مناطق هايز وهيثرو وهيلينغدون وساوثال، فيما يعمل محققو الحرائق في الفرقة بالتعاون مع الشرطة للتحقيق في أسباب الحريق.

تعليق الرحلات وتحويل مسارها

ومن جهتها، أفادت منظمة “يوروكونترول”، المسؤولة عن عمليات مراقبة الحركة الجوية في أوروبا، عبر موقعها الإلكتروني، بأنه لا يُسمح حاليًا لأي رحلات جوية بالوصول إلى مطار هيثرو بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مع وجود خطط لتحويل مسار الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة.

وبحسب بيانات شركة “OAG” المتخصصة في السفر، كان مطار هيثرو ثاني أكثر مطارات العالم ازدحامًا في عام 2024، بعد مطار دبي، ما يجعل تأثير الإغلاق واسع النطاق على حركة الملاحة الجوية الدولية.