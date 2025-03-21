صفارات الإنذار تدوي وسط تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، رصد صاروخ أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، وسط دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أنه “جرى اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية قبل دخوله الأجواء”.

وأشار الدفاع المدني الإسرائيلي، إلى “دوي صفارات الإنذار في وسط إسرائيل ومستوطنات بالضفة الغربية والقدس”، وقال “تلقينا نداءات استغاثة لمصابين بالهلع جراء إطلاق صفارات الإنذار”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن “وقف الرحلات في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن”.

صواريخ عز الدين القسام

وبعد يومين من الضربات الإسرائيلية المكثفة، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان إنها أطلقت بعد ظهر الخميس صواريخ من قطاع غزة باتجاه تل أبيب “ردا على المجازر بحق المدنيين”.

ودوّت صفارات الإنذار في تل أبيب ووسط إسرائيل، فيما قال الجيش إنه اعترض مقذوفا أطلق من غزة بينما سقط اثنان آخران في منطقة غير مأهولة.

وكان الجيش الإسرائيلي أنذر بعد إطلاق الصواريخ نحو تل أبيب، سكان منطقة في بلدة بني سهيلا بجنوب قطاع غزة، بإخلائها قبل أن يقوم بقصفها.