في رسالة لنتنياهو.. رئيس الشاباك: لن أستقيل من منصبي وسأواصل أداء مهامي

قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك)، رونين بار، إنه باق في منصبه، ولن يستقيل في تحد لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالته.

ووجّه بار رسالة إلى نتنياهو، قال فيها: “لن أستقيل من منصبي، وسأواصل أداء مهامي وفقًا للقانون، ملتزمًا بأمن إسرائيل ومواطنيها رغم الضغوط السياسية”.

وأضاف “الحكومة تسعى لإقالتي دون مسوغات قانونية واضحة، وهذا القرار يتناقض مع مبادئ الديمقراطية وحكم القانون.. وبلادنا تمر بمرحلة أمنية معقدة مع وجود 59 مختطفًا في غزة وخطر التصعيد على الجبهات المختلفة”.

وحذّر رونين بار “من تداعيات محاولات تسييس عمل الحكومة الإسرائيلية للسيطرة على الأجهزة الأمنية، وتأثير ذلك على أمن إسرائيل“، ودعا إلى تركيز الحكومة على مواجهة التحديات الحالية بدلًا من الانشغال بالصراعات السياسية.

وأشار رونين بار إلى أن جهاز (الشاباك) يعمل وفق القوانين والاعتبارات الأمنية فقط، وليس بناء على مصالح سياسية أو قرارات انتقامية، على حد قوله.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت، يوم الخميس، التماسًا ضد إقالة رئيس جهاز (الشاباك)، وأكدت اختصاص الحكومة باتخاذ القرار، وسط مظاهرات طالبت بمنع الإقالة والاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، وإكمال صفقة التبادل مع المقاومة في قطاع غزة.