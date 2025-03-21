وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: حماس عرضت إطلاق سراح جميع الأسرى ونتنياهو قسّم العملية

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، عن أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانت تعتزم إطلاق سراح المختطفين جميعهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، هو الذي قسّم عملية الإفراج على مراحل عدة للحفاظ على ائتلافه الحكومي.

وقال يعلون، في حديثه لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن استئناف القتال كان شرطًا لوزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، للعودة إلى الائتلاف، مشيرًا إلى أن المستوى السياسي هو الذي قرر العودة للقتال في غزة، وليس المستوى الأمني، على حد قوله.

“نتنياهو المسؤول عن إخفاق 7 أكتوبر”

وحمّل يعلون، نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن إخفاق 7 أكتوبر، وقال: “نتنياهو هو المسؤول الحقيقي عن إخفاق السابع من أكتوبر، وهو مستعد حاليًا للتخلي عن المختطفين.. وخيار الحرب لن يعيد المحتجزين”.

ودعا موشيه يعلون الإسرائيليين إلى استبدال حكومة نتنياهو والاحتجاج، مؤكدًا أن النزول إلى الشارع سيُحدث تغييرًا كبيرًا.

وتنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما، وتتبعها مرحلة ثالثة بالمدة نفسها ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفي 2 مارس/آذار الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على مراحل عدة بين فصائل المقاومة وإسرائيل، وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة خلال اليوم الثالث من استئناف حرب الإبادة إلى 591 شهيدًا، وأكثر من 1042 جريحًا، 70% منهم هم من الأطفال والنساء، ومعظمهم تعرضوا لإصابات وصفت بالخطرة، وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة في غزة.