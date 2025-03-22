“الخطيب والمؤذن الصغير”.. مسابقة ليبية تظهر مهارات الأطفال في تلاوة القرآن ورفع الأذان (شاهد)

نظّمت جمعية بيوت الشباب الليبية مسابقة “الخطيب والمؤذن الصغير” في مدينة مصراتة الليبية، التي تظهر مهارات الأطفال ومواهبهم في تلاوة القرآن، والخطابة، ورفع الأذان.

3 أقسام

وقال منظمو المسابقة إنها مقسمة إلى 3 أقسام، وهي: حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وقسم الخطيب الصغير، وقسم المؤذن الصغير، وتقوم بالتحكيم فيها لجنة من علماء الدين، من بينهم الشيخ سالم خويدم.

وعبّر الشيخ سالم عن فخره بالأطفال المشتركين، وقال في تصريحات لوكالة “رويترز” “وجدنا شبابًا صغارًا في السن، 7 سنوات، و8 سنوات، و9 سنوات، يتغنّون بكتاب الله عز وجل، وأطلق الله ألسنتهم بالفصاحة، وحسن البيان في الخطابة، وفي الأذان لهم حناجر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذا إن دل على شيء فهو يعكس التربية الحسنة للوالدين”.

وشارك في المسابقة 22 طفلا في قسمين من المسابقة أملًا في الفوز بلقب أفضل خطيب وأفضل مؤذن.

وقال فرج أبو عود، أحد أولياء الأمور “بصراحة اللي شاهدته شيء مذهل، تكاد تقشعر منه الأبدان، أطفالنا صغار (مواليد) 2013 و2010 و2011 يقومون بالخطابة بشكل لا يوصف”.

وقد نُظمت مسابقات مماثلة في مدن ليبية مختلفة، وقال المنظمون إنه سيجري اختيار 3 فائزين في نهاية شهر رمضان، وسيحصلون على جوائز مالية.