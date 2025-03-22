الرئيس الوطني لحزب “شين فين” الأيرلندي: لا بد من معاقبة إسرائيل لردعها عن الحرب في غزة (فيديو)

انتقد ديكلان كارني، الرئيس الوطني لحزب “شين فين” الأيرلندي، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها على قطاع غزة منذ الثلاثاء الماضي.

وقال كارني في مقابلة مع الجزيرة مباشر “ما شهدناه منذ الثلاثاء كان عملا ساديا بكل معنى الكلمة، إذ تخطت إسرائيل جميع الخطوط الحمراء في حرب الإبادة على قطاع غزة”.

ووصف كارني ما يجري في غزة بأنه “حرب على القانون الدولي وحرب على الإنسانية”.

وأكد كارني أنه “لم يعد هناك هامش للتسامح مع البيانات والكلمات التي تصدر من قادة العالم لتعبّر عن القلق”، مشيرا إلى أن “ما نحتاج إليه الآن هو قرارات حاسمة عالمية ضد ما تقوم به إسرائيل، لكن للأسف عجز كثير من الحكومات في دول الغرب عن القيام بهذه الإجراءات”.

وأضاف أنه طالب بالالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأن “على ضامنيه العمل على تحقيق ذلك، غير أن النظام الصهيوني في إسرائيل انتهك كل التزاماته في الاتفاق”، حسب قوله.

ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل

وطالب كارني بممارسة “أقصى الضغوط على إسرائيل لردعها عن الإبادة الجماعية والاحتلال الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف “المطلوب اليوم هو التزام عالمي بتطبيق القانون الدولي والمقاطعة ووقف الاستثمار، وفرض عقوبات على إسرائيل حتى ينتهي الاحتلال والفصل العنصري، ليس فقط في غزة ولكن في كل أنحاء فلسطين، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية”.

وحث كارني قادة الغرب على “التوقف عن إصدار بيانات تعبّر عن القلق، وتطبيق ما تنص عليه شرائع الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأوضح أن “إسرائيل لن تنعم يوما بالسلام إذا كانت حكومتها الصهيونية الإرهابية تعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال القتل والإبادة الجماعية”.

أسباب موقف أيرلندا

وردا على سؤال عن أسباب الموقف الواضح الذي تتخذه أيرلندا في إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أوضح كارني أن “الشعب الأيرلندي عندما ينظر في عيون أطفال ونساء ورجال فلسطين يرى تجربته التاريخية، تجربة الاستعمار والقهر وتجريدنا من أراضينا وحقوقنا”.

وأشار إلى أن سبب تعاطف الشعب الأيرلندي مع القضية الفلسطينية أن “الأيرلنديين يتماهون مع معاناة الفلسطينين” تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف كارني أنه بالنيابة عن كل الأيرلنديين، يود أن يعبّر عن “تعاطفهم وتضامنهم العميق مع الشعب الفلسطيني في كل ما يتعرض له من قتل وحشي”، فقد بلغ عدد الضحايا أكثر من 600 شهيد وأكثر من ألف جريح منذ الثلاثاء.

وأكد كارني أن حزب “شين فين” طالب الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بالإدانة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعزل إسرائيل حتى تقبل الالتزام بالقانون الدولي ومتطلبات الإنسانية.

“لن نتعرض للتخويف”

وشدَّد كارني على أن حزب “شين فين”، وهو ثاني أكبر الأحزاب في أيرلندا، لن يتعرض للتخويف بسبب ما وصفه بـ”السردية الخاطئة التي نشرتها آلة الدعاية الإسرائيلية”.

وأوضح أن “الحزب يقف في صف الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وسوف نتضامن معه حتى تتوقف إسرائيل عن الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي”.

ووصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه أصبح قضية إنسانية، مشيرا إلى أنه “إذا سُمح بهذه الممارسات من دون عقاب فهذا يعني أن الإنسانية قاطبة سقطت في الهاوية”، حسب قوله.