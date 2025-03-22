حماس توجه نداء للتحرك العاجل لكسر الحصار عن غزة ووقف المجازر

وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نداءً جديدًا إلى حكومات وشعوب ومنظمات الأمة العربية والإسلامية لتحمُّل المسؤولية التاريخية في نصرة الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، والعمل الجاد على وقف المجازر الوحشية المرتكبة بحقه.

وقالت حماس في بيان اليوم السبت “يواصل جيش الاحتلال عدوانه الوحشي على المدنيين العُزل من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة، ويكثف قصفه للمنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على امتداد القطاع، حتى تجاوز عدد الشهداء، منذ بدء هذه الموجة من الإبادة، أكثر من 630 شهيدًا، وذلك في ظل حصار خانق ومنع شاملٍ لكل مقومات الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود”.

انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وشددت حركة حماس على أن الجرائم التي ترتكبها حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تمثل انتهاكًا صارخًا وغير مسبوق للقوانين الدولية، واستهتارًا بكل القيم الإنسانية والمواثيق التي وُضعت لحماية المدنيين في أوقات الحرب.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى تحمُّل مسؤولياتها الكاملة تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.