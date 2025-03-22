شاهد: جنود الاحتلال يقتحمون مطعما في طولكرم بالضفة الغربية ويعتدون على العمال

أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم يقتحمون مطعما في طولكرم في الضفة الغربية، ويدمرون بعضا من محتوياته، ويهددون العاملين فيه.

وظهر جندي إسرائيلي مدجج بالسلاح وهو يصرخ في العمال الموجودين في المطعم، ويرمي الطعام على الأرض، ثم يقتاد أحد العاملين معه إلى الخارج.

وتجنب العمال تماما الرد على صراخ الجندي الإسرائيلي واعتدائه.

وصعَّد الاحتلال في الأيام الأخيرة اعتداءاته على مدن الضفة الغربية وبلداتها ومن بينها طولكرم، وأجبر الآلاف على النزوح من منازلهم، وهدم عشرات المنازل في مخيمَي جنين وطولكرم.

“نهج عنصري استعماري”

من جانبه، قال المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، إن “السياسات العدوانية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الثابتة في أرضه، والجرائم اليومية التي يرتكبها جيش الاحتلال، ستؤدي إلى انفجار لن يقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وأضاف المجلس الوطني أن تصعيد حكومة الاحتلال وجيشه خلال الأيام الأخيرة من وتيرة الاعتداءات في الضفة الغربية “يعكس النهج العنصري الاستعماري المتطرف الذي تتبناه حكومة الاحتلال لتنفيذ مخططات التهجير بصمت، في الوقت الذي يواصل جيش الاحتلال عدوانه الدموي على قطاع غزة“.

وطالب المجلس المجتمع الدولي “بالتدخل العاجل لوقف نزيف الضحايا والأبرياء من المدنيين”، داعيا الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى “الشروع فورا في فرض عقوبات على قادة الاحتلال وحكومة اليمين المتطرفة والدول المتورطة في جرائمه” ضد الشعب الفلسطيني.