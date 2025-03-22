عائلات الأسرى الإسرائيليين: استئناف الحرب في غزة حكم بالموت على المحتجزين

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة إن استئناف الحرب في القطاع يعني الحكم عليهم بالموت، على حد وصفها.

وطالبت العائلات، في وقفة احتجاجية اليوم السبت، بإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة وإنهاء الحرب في غزة، وحذرت من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “يغطي على فشله في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 باستئناف الحرب، ويضحي بـ59 رهينة للحفاظ على منصبه السياسي”.

وأكدت العائلات أنه من دون إنهاء الحرب فإن “إسرائيل لن تتعافى. اختيار الحرب يعني فتح أبواب جهنم على الأسرى”.

تنصُّل نتنياهو

وانتهت، في مطلع مارس/آذار الجاري، مرحلة أولى استمرت 42 يومًا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.

وتنصَّل نتنياهو من بدء المرحلة الثانية للاتفاق، إذ يرغب في إطلاق سراح مزيد من أسراه دون الوفاء بالتزامات هذه المرحلة، ولا سيما إنهاء حرب الإبادة والانسحاب الكامل من قطاع غزة.

في المقابل، تؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية التي تشمل انسحابًا إسرائيليًّا من القطاع ووقفًا كاملًا للحرب.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 14 ألف مفقود.