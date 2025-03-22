11 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على رفح

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلّفًا عشرات الشهداء، في حين وسّعت القوات الإسرائيلية البرية المتوغلة داخل القطاع نطاق عملياتها.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 11 فلسطينيًّا جراء القصف الإسرائيلي على مدينة رفح عصر اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة مسيَّرة إسرائيلية قصفت مجموعة من الفلسطينيين في حي تل السلطان غرب مدينة رفح عصر اليوم، مما أدى إلى استشهاد 4 منهم وإصابة آخرين.

قصف مصنع “ستار”

واستشهد فلسطينيان جراء قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي قرب مصنع “ستار” في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي لقرية أم النصر وبلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال المسيَّرة بيت لاهيا وأم النصر شمالي القطاع، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

واستهدف الاحتلال مسجدًا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف إسرائيلي لشمالي النصيرات وسط قطاع غزة.

ووصل عدد من المصابين إلى المستشفى الإندونيسي، إثر إطلاق مدفعية الاحتلال قذيفة اتجاه مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة بيت حانون شمالي القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط موقع فلسطين مقابل أبراج الندى بشمالي القطاع، ومخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوبًا.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها المتجدد على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، مستأنفة موجة القصف التي جاءت بعد 57 يومًا من تهدئة هشة دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن 49747 شهيدًا معظمهم أطفال ونساء، و113213 مصابًا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض.