استشهاد عضو المكتب السياسي لحماس صلاح البردويل إثر استهداف خيمته في خان يونس (فيديو)

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل، النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، إثر قصف إسرائيلي لخيمته في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الأحد.

وقالت حماس في بيان إن البردويل استشهد -ومعه زوجته- في “عملية اغتيال صهيونية غادرة” أثناء قيامه ليلة الـ23 من شهر رمضان المبارك في خيمته بخان يونس.

وأضافت أن “دماء البردويل وزوجته وسائر الشهداء ستبقى وقودًا لمعركة التحرير والعودة”، وأن “العدو لن ينال من عزيمتنا أو ثباتنا”، وأن ذلك يأتي “ضمن سلسلة المجازر الوحشية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا الصابر الصامد في قطاع غزة“.

وأوضحت حماس أن البردويل “كان علمًا من أعلام العمل السياسي والإعلامي والوطني، ورمزًا في الصدق والثبات والتضحية، لم يتخلّف يومًا عن واجب أو موقف أو ساحة من ساحات الجهاد وخدمة القضية، وبقي ثابتًا على درب المقاومة حتى نال شرف الشهادة في أحب الليالي إلى الله”.

والشهيد البردويل من مواليد 24 أغسطس/آب 1959 بقرية الجورة في فلسطين، ومن سكان مخيم خان يونس، وهو من مؤسسي “حزب الخلاص الوطني الإسلامي” عام 1996، وكان رئيسًا للدائرة الإعلامية في الحزب، وممثله في المجلسين الوطني والمركزي التابعَين لمنظمة التحرير.

وهو عضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. وأسَّس وشغل منصب رئيس جمعية التجمع الوطني للفكر والثقافة، وعمل مدرسًا بالمدارس الثانوية ثم معهد المعلمين، ثم عمل محاضرًا بالجامعة الإسلامية في غزة لمدة تزيد على عشرين عامًا.

كما شغل منصب الناطق الإعلامي الرسمي لحركة حماس في مدينة خان يونس، ومن قيادييها في قطاع غزة، وانتُخب عضوًا في المكتب السياسي للحركة عام 2021.

ومنذ استئناف الحرب على قطاع غزة فجر الثلاثاء حتى اليوم الأحد، قتل الاحتلال أكثر من 660 فلسطينيًّا وأصاب 1172 معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.