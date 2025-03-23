استقبال حافل لـ”إبراهيم رسول” لدى عودته إلى جنوب إفريقيا بعد طرده من أمريكا (فيديو)

استقبل أعضاء في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، إبراهيم رسول، سفير جنوب إفريقيا لدى الولايات المتحدة، بحفاوة لدى عودته إلى أرض الوطن في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، السبت.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية طرد رسول، إذ أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو مساء الجمعة 14 مارس/آذار عبر حسابه على موقع إكس طرد السفير، متهمًا إياه بـ”كراهية” الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح روبيو أن رسول “يؤجج التوترات العنصرية”، مشيرًا إلى تصريحات سابقة له اتهم فيها ترامب بأنه يقود “حركة عالمية للعنصريين البيض”.

وإبراهيم رسول سياسي جنوب إفريقي، شغل منصب سفير بلاده لدى الولايات المتحدة، وكان رئيس وزراء مقاطعة ويسترن كيب مدة 4 سنوات. كما أسَّس مؤسسة “العالم للجميع”، التي تهدف إلى تشجيع الناس على معارضة التطرف وتعزيز التعايش السلمي.

توتر متصاعد

وجاء طرد رسول، الذي يمتلك مسيرة طويلة من المشاركة في النضال ضد الفصل العنصري، بما في ذلك القيادة في الجبهة الديمقراطية المتحدة والمؤتمر الوطني الإفريقي، في سياق توتر متصاعد بين واشنطن وبريتوريا.

وفي فبراير/شباط الماضي، جمَّد ترامب المساعدات الأمريكية لجنوب إفريقيا، على خلفية قانون لمصادرة الممتلكات رأى أنه ينطوي على تمييز ضد المزارعين البيض، ودعوى “الإبادة الجماعية” المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وأثار ترامب توترا إضافيا مع بريتوريا بإعلانه أنه سيسهّل على أي مزارع من جنوب إفريقيا يرغب في الهجرة إلى الولايات المتحدة الحصول على الجنسية الأمريكية، وادعى أن “جنوب أفريقيا تصادر الأراضي”، وأن “فئات معيَّنة من الناس تعامَل بشكل سيئ للغاية”.