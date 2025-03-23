الأونروا: الأمطار الغزيرة أغرقت الخيام المؤقتة وتركت الآلاف في غزة بلا مأوى

أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن تمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال لازاريني، في تعليق له على الحساب الرسمي للأونروا على منصة إكس، إن 3 أسابيع قد مرت على منع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن “كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني مزيدًا من الأطفال الجائعين وانتشار الأمراض. لقد أغرقت الأمطار الغزيرة الخيام المؤقتة في غزة مرة أخرى، تاركةً الآلاف بلا مأوى”.

حصار خانق

وأضاف: “أهل غزة يعانون من حصارٍ خانقٍ، أطول من ذلك الذي فُرض خلال المرحلة الأولى من الحرب. لا طعام، لا أدوية، لا ماء، لا وقود. يعتمد سكان غزة على الواردات عبر إسرائيل للبقاء على قيد الحياة. وكل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني المزيد من الأطفال الذين ينامون جائعين، وانتشار الأمراض، وتفاقم الحرمان. كل يوم بدون طعام يدفع غزة نحو أزمة جوعٍ حادة”.

Once again, heavy rains have flooded makeshift tents in #Gaza, leaving thousands with nowhere to go. For three weeks, Israeli authorities have kept the crossings closed, blocking all humanitarian and commercial supplies. With inadequate shelter, people are enduring the rain,… pic.twitter.com/GxKjGCtPL1 — UNRWA (@UNRWA) March 23, 2025

عقاب جماعي

وأكد لازاريني أن حظر المساعدات يعد عقابًا جماعيًّا لسكان غزة، الذين تُشكّل النساء والأطفال والرجال العاديون غالبيتهم الساحقة.

وطالب بسرعة رفع الحصار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون انقطاع وعلى نطاق واسع.

وفي ذات السياق، حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية ومخاطر استمرار سياسة التعطيش التي تنتهجها إسرائيل في إطار إبادتها الجماعية للقطاع.

قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية

وقال المكتب الحكومي في بيان “قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية وسط استمرار الإبادة الجماعية والصمت الدولي”.

وأضاف: “يواجه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياسة الإبادة الجماعية والقتل اليومي بحق المدنيين العزل، دون أي رادع من المجتمع الدولي”.

وحذر من ارتفاع معدلات الجوع وسوء التغذية خاصة بين أكثر من مليون طفل وكبار السن في القطاع، جراء مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع أن تلك السياسة “تُعمّق من الأزمة المتفاقمة، في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من سياسة تجويع ممنهجة”.