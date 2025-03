الأونروا: الأمطار الغزيرة أغرقت الخيام المؤقتة وتركت الآلاف في غزة بلا مأوى

أدان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، امتناع الاحتلال الإسرائيلي عن تمرير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال لازاريني، في تعليق له على الحساب الرسمي للأونروا على منصة إكس، إن 3 أسابيع قد مرت على منع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة، مشيرًا إلى أن “كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني مزيدًا من الأطفال الجائعين وانتشار الأمراض. لقد أغرقت الأمطار الغزيرة الخيام المؤقتة في غزة مرة أخرى، تاركةً الآلاف بلا مأوى”.

وأضاف: “أهل غزة يعانون من حصارٍ خانقٍ، أطول من ذلك الذي فُرض خلال المرحلة الأولى من الحرب. لا طعام، لا أدوية، لا ماء، لا وقود. يعتمد سكان غزة على الواردات عبر إسرائيل للبقاء على قيد الحياة. وكل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني المزيد من الأطفال الذين ينامون جائعين، وانتشار الأمراض، وتفاقم الحرمان. كل يوم بدون طعام يدفع غزة نحو أزمة جوعٍ حادة”.

Once again, heavy rains have flooded makeshift tents in #Gaza, leaving thousands with nowhere to go.

For three weeks, Israeli authorities have kept the crossings closed, blocking all humanitarian and commercial supplies. With inadequate shelter, people are enduring the rain,… pic.twitter.com/GxKjGCtPL1

— UNRWA (@UNRWA) March 23, 2025