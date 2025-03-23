الجيش السوداني يحدد مطارين في تشاد باعتبارهما هدفين “مشروعين”

حذر عضو مجلس السيادة السوداني، مساعد قائد الجيش، ياسر العطا، تشاد من أن مطار “انجمينا” بالعاصمة التشادية ومطار “أم جرس” شرقي البلاد، أصبحا هدفين مشروعين للقوات المسلحة السودانية.

وقال العطا، خلال مخاطبته مجلس عزاء في أحد قتلى القوات المسلحة السودانية في الحرب: “هذه رسالة تحذير للرئيس التشادي محمد كاكا. الجيش السوداني سينتصر عسكريًّا قريبًا جدًّا، وسيدمر الجنجويد (قوات الدعم السريع) وكل من قاتل ضد الأمة السودانية من غرب إفريقيا وليبيا ودولة جنوب السودان“.

وفي أكثر من مناسبة، اتهم الجيش السوداني حكومة تشاد بدعم قوات الدعم السريع.

بالواضح

الفريق ياسر العطا يحذر pic.twitter.com/nW838UhGar — منصة سودانيات🇸🇩 Sudaniaat (@sudaniaat) March 23, 2025

موقف جنوب السودان من النزاع

وفي وقت سابق، أشار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إلى أن حكومة جنوب السودان لم تساند الدعم السريع، وأن من حارب من الجنوبيين في صفوفهم هم “متفلتون”، موضحًا أن حكومة تشاد متورطة في دعم قوات الدعم السريع سياسيًّا وعسكريًّا حتى اليوم.