الحكومة الإسرائيلية تقرر إنشاء إدارة لتنظيم مغادرة سكان غزة إلى دولة ثالثة

أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل وافق على مقترح وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإنشاء إدارة خاصة للإشراف على مغادرة سكان قطاع غزة طواعية إلى دولة ثالثة.

ووفقًا لبيان صادر عن مكتب وزير الدفاع، ستعمل الإدارة على تأمين مسارات آمنة لخروج الراغبين في مغادرة القطاع، مع ضمان التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات المعنية. كما سيجري توفير مسارات تنقل وفحص للمسافرين في معابر محددة، وتنظيم الانتقال عبر البر والبحر والجو.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا المقترح، واصفة إنشاء الإدارة العسكرية الإسرائيلية بأنه خطوة لتسهيل تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية، الأمر الذي رفضه العرب والمسلمون.