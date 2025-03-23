الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون والاشتباك مع حاملة طائرات أمريكية (فيديو)

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم الأحد، أن قواتهم استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″.

وأكد سريع أن العملية أصابت هدفها بنجاح، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة.

وفي تطور آخر، أفاد المتحدث العسكري بأن قواتهم اشتبكت مع حاملة الطائرات الأمريكية (ترومان) و”عدد من القطع الحربية المعادية” في البحر الأحمر، موضحا أن المواجهات استمرت ساعات باستخدام الصواريخ والمسيَّرات.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن “هجوم كبير” ضد الحوثيين في اليمن، قبل أن يهدد بـ”القضاء عليهم تماما”.

بينما رد الحوثيون، الخميس، بأن تهديد ترامب “لن يثنيهم عن مواصلة مناصرة غزة“، حيث استأنفت قواتهم منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل بالتزامن مع استئناف تل أبيب، منذ فجر الثلاثاء الماضي، الحرب على القطاع.