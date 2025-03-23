الحية يدعو إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

دعا خليل الحية، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إلى ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على التزام المقاومة بالاتفاق، وتحليها بالمرونة الكاملة للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتبادل للأسرى، وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اجتماع وفد من حماس، برئاسة خليل الحية، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة أنقرة اليوم السبت.

انتهاك الاحتلال لتفاهمات التهدئة

وحسب بيان صادر عن حماس، السبت، ناقش الجانبان “آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين المحتلة، في أعقاب انتهاك الاحتلال لتفاهمات التهدئة واستئناف العدوان الإسرائيلي وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وتدمير جيش الاحتلال لمستشفى الصداقة التركي، وهو الوحيد المتخصص في علاج السرطان”.

كما بحث الجانبان “تطورات المفاوضات الجارية في إطار مقترحات الوسطاء ومقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وتعنت رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي نقض اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض الاستجابة لجهود الوسطاء بالعودة إلى الاتفاق وبدء مفاوضات المرحلة الثانية، إلى جانب ممارسة التجويع ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية للمواطنين في غزة“.

إلزام إسرائيل بتنفيذ المراحل التالية من الاتفاق

من جهته، أكد فيدان “موقف تركيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني ورفض العدوان الإسرائيلي، وضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ المراحل التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء فورًا بإعادة إعمار ما دمره العدوان”، حسب بيان حماس.