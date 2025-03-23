حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 50 ألفا منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50021 شهيدًا و113274 مصابًا.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بتسجيل 41 شهيدا و61 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم.

كما أضافت الوزارة 233 شهيدًا إلى الإحصائية التراكمية بعد اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

ومنذ استئناف الحرب على القطاع المحاصر، فجر الثلاثاء حتى اليوم الأحد، قتلت إسرائيل 675 فلسطينيًّا وأصابت 1233 معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يجري بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.