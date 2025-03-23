داخلية غزة: إجراءات مشددة ضد المحتكرين وضبط للأسعار في ظل العدوان

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن طواقم مباحث التموين تواصل متابعة الأسواق وضبط الأسعار، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وإغلاق المعابر، مما أدى إلى نقص حاد في السلع والمساعدات الإنسانية.

وأكدت الشرطة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المحتكرين، وتشرف ميدانيًّا على بيع السلع المصادرة بأسعارها المتداولة للمواطنين في جميع محافظات القطاع.

ودعت الداخلية التجار وأصحاب المحال التجارية إلى التحلي بالمسؤولية وعدم استغلال حاجة المواطنين، مشيرة إلى تخصيص أرقام مجانية للإبلاغ عن أي حالات احتكار.

ويأتي هذا في ظل استمرار المجاعة التي دخلت أولى مراحلها الأسبوع الماضي، جراء مواصلة إسرائيل إغلاق معابر القطاع أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية منذ 2 مارس/آذار الجاري.