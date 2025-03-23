شاهد: تشييع جثمان صلاح البردويل وزوجته وشهداء آخرين في غزة

أدى عشرات المشيعين صلاة الجنازة على جثمان الشهيد صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وزوجته وشهداء آخرين قضوا في القصف الإسرائيلي فجر اليوم على خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس.

وقال الداعية الفلسطيني الدكتور محمد سمير العامودي للجزيرة مباشر خلال الجنازة “غزة صامدة ثابتة رغم الإبادة الجماعية التي تتعرض لها في كل يوم، ولا تعرف الاستسلام، ولن ترفع الراية البيضاء”.

وأضاف “الهجمات التي تستهدف الأطفال والنساء والمدنيين العُزل ستفشل بإذن الله، لأنه لا بقاء للمحتل على أرضنا، فالأرض لنا والقدس لنا، والله معنا وسينصرنا إن شاء الله”.

ونعت حركة حماس صلاح البردويل، وأكدت أن دماء الشهداء “وقود للتحرير والعودة”.

وشغل البردويل منصب الناطق الإعلامي الرسمي لحركة حماس في مدينة خان يونس، ومن قيادييها في قطاع غزة، وانتُخب عضوًا في المكتب السياسي للحركة عام 2021.

ومنذ استئناف الحرب على قطاع غزة فجر الثلاثاء حتى اليوم الأحد، قتل الاحتلال نحو 700 فلسطيني وأصاب 1172 معظمهم أطفال ونساء ومُسنون، وفق وزارة الصحة في غزة.