قطر تدعو لإلزام الاحتلال بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استمرار جهود بلاده في إطار وساطتها المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، معربًا عن إدانته للقصف الوحشي الذي يتعرض له المدنيون في القطاع من قِبَل الاحتلال الإسرائيلي.

كما شدد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لإلزام الاحتلال بالعودة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، تمهيدًا لإنهاء الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

واجتمعت اللجنة الوزارية، المكلّفة من القمة العربية والإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة، مع كايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد في القاهرة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي 🔗 لقراءة المزيد: https://t.co/OStJTx4KSC#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Nvb8UucD0g — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 23, 2025

مناقشة جهود تثبيت وقف إطلاق النار

وجرى خلال الاجتماع استعراض سبل العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام ودون عوائق لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، خصوصًا في ظل قرار الاحتلال بمنع دخولها بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

كما ناقش المجتمعون آثار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء عن قطاع غزة، إضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة.

وتطرّق الاجتماع كذلك إلى الجهود الدولية المشتركة لتنفيذ حل الدولتين، تمهيدًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في ضوء مبادرة السلام العربية والمبادرات الدولية ذات الصلة.