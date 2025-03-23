محكمة تركية تقرر حبس أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد (فيديو)

أصدرت محكمة تركية، اليوم الأحد، قرارًا بحبس رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، على ذمة التحقيق في إطار تحقيقات فساد متعلقة بالبلدية.

وأفادت وكالة الأناضول بأن الشرطة التركية أحالت إمام أوغلو وعددًا من المشتبه فيهم إلى المحكمة بعد استجوابهم، حيث قررت محكمة الصلح الجزائية توقيفه احتياطيًّا.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أمرت، الأربعاء الماضي، باعتقال إمام أوغلو و99 مشتبهًا آخر في إطار تحقيقات تتعلق بتهم “الفساد والرشوة والإرهاب”، إضافة إلى اتهامات بـ”تزعُّم منظمة إجرامية” و”الابتزاز” و”الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني”.

كما شملت التحقيقات عددًا من المسؤولين في البلدية، من بينهم مساعد الأمين العام لرئاسة بلدية إسطنبول ماهر بولات، ورئيس بلدية شيشلي رسول إمره شاهان، إذ يواجهون اتهامات تتعلق بدعم تنظيم حزب العمال الكردستاني، المحظور في البلاد.

مراسلة الجزيرة مباشر: اعتقال مراد أونغون مستشار أكرم إمام أوغلو و18 آخرين في إطار تحقيقات بقضايا فساد وإرهاب في تركيا

ونقلت رويترز عن مكتب رئيس بلدية #إسطنبول أن إمام أوغلو نفى جميع التهم الموجهة إليه#الجزيرة_مباشر #تركيا pic.twitter.com/aWiF3Xfwdn — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 23, 2025

وفي سياق متصل، اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأحد، مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو، و18 آخرين في إطار التحقيقات الجارية.

ويُعَد إمام أوغلو، العضو البارز في حزب الشعب الجمهوري المعارض، من أشد منتقدي الحكومة التركية.

وندد فريقه القانوني بالتهم ووصفها بأنها “لا أساس لها”، ورأى أن التحقيقات “محاولة لإضعاف قيادة المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها عام 2028”.