مستشار الأمن القومي الأمريكي: الحوثيون هاجموا إحدى مدمراتنا 23 مرة

كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، أن مدمرة أمريكية -لم يذكر اسمها- تعرضت لهجمات الحوثيين 23 مرة.

وأكد والتز، في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأمريكية، اليوم الأحد، أنه “في الوقت الحالي، 75% من السفن التي ترفع العلم الأمريكي تضطر للدوران حول إفريقيا بدلا من المرور بقناة السويس”.

ودعا والتز إيران إلى تفكيك برنامجها النووي بالكامل، موضحا أن “طهران يجب أن تتخلى عن البرنامج النووي بشكل يمكن للعالم كله أن يراه”، وشدد على أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة”.

وأضاف أنه “لو امتلكت إيران سلاحا نوويا سينفجر كل الشرق الأوسط في سباق للتسلح، وهو أمر غير مقبول تماما بالنسبة لأمننا القومي”.

وضع إيران الأسوأ منذ 1979

ووصف والتز وضع إيران حاليا بأنه “الأسوأ منذ عام 1979″، وذلك بسبب الضربات التي وجهتها إسرائيل إلى حزب الله وحماس وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، حسب قوله.

وأوضح أن تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع طهران “ليس نوعًا من المعاملة بالمثل كما كان الحال في عهد إدارة أوباما أو بايدن”، مشيرا إلى أن الحديث مع طهران عن البرنامج النووي كاملا، والرسالة هي “تخلّوا عنه، وإلا فستكون هناك عواقب”.

وزعم والتز أن لدى أجهزة الأمن الأمريكية حالات عمل فيها الحرس الثوري الإيراني، بالتعاون مع عصابات المخدرات المكسيكية، سعيا لقصف منشآتٍ في الولايات المتحدة، مؤكدا أن الأجهزة الأمريكية اتخذت إجراءاتٍ حاسمة في هذا الصدد.

“ترامب يضرب الحوثيين بقوة”

وفي سياق حديثه عن حلفاء إيران، أكد والتز أن الغارات الأمريكية على اليمن أدت إلى القضاء على قيادات للحوثيين، بينهم رئيس قسم الصواريخ، موضحا أن ترامب قرر أن “يضرب الحوثيين بقوة”.

وذكر والتز أنه تم “استهداف مخازن الأسلحة وشبكات الاتصال بعض منشآت إنتاج الطائرات المسيرة فوق المياه” وغيرها من القدرات العسكرية للحوثيين.

ووصف والتز الحوثيين بأنهم “مثل القاعدة وتنظيم الدولة، ولكن لديهم صواريخ كروز متقدمة وصواريخ باليستية وأنظمة دفاع جوي متطورة، وكلها مقدمة من إيران”.

وأكد والتز أن ضمان حرية خطوط الملاحة في البحر الأحمر، وضمان تدفق التجارة اللازمة للولايات المتحدة، هو أمر بالغ الأهمية للأمن القومي الأمريكي.