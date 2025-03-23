نائبة في البرلمان الإيطالي: الفلسطينيون يشعرون بالخيانة من الغرب والعرب والعالم الإسلامي (فيديو)

انتقدت ستيفانيا أسكاري، النائبة في البرلمان الإيطالي وعضو الرابطة الأوروبية لـ”برلمانيون لأجل القدس وفلسطين”، موقف الحكومة الإيطالية والدول الأوروبية والعالم العربي والإسلامي، جراء صمتهم الخطير تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة والمتصاعدة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وعلّقت ستيفانيا أسكاري، في لقاء مع الجزيرة مباشر، على رفعها اليوم صور أطفال فلسطينيين شهداء، ودعوتها في البرلمان الإيطالي إلى التحرك العاجل لوقف العدوان على غزة، قائلة “أردت أن أدين موقف الحكومة الإيطالية والغرب والعالم العربي والإسلامي”.

وأضافت “من المؤكد أن الفلسطينيين يشعرون بالخيانة من الجميع في ظل هذا الصمت الخطير. لا أحد يحرك ساكنًا. أردت أن أوقظ ضمائر العالم. يجب أن يتوقف هذا كله”.

وفي ردها على رؤية الأنظمة الغربية والولايات المتحدة الأمريكية بأن ما تقوم به إسرائيل “حق مشروع” من حقوق الدفاع عن النفس، قالت ستيفانيا “سمعت العديد من التعليقات والتبريرات، فعن أي حق يتحدثون؟ وماذا عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار؟”.

وأضافت “نتنياهو مجرم حرب وعدو للإنسانية، لم يتوان عن قصف المدنيين الأبرياء للدفاع عن كرسيه. لقد زرت رفح مع وفد كبير، ورأينا عمليات الإبادة الجماعية التي انتقلت الآن من غزة إلى الضفة الغربية“.

وأضافت “لا يمكن أن نبقى صامتين على ما يحدث. أردت أن أعبّر عن هذا الألم، وقارنت ذلك بأبنائنا، لأن أقسى ما يمكن أن يعيشه الإنسان هو فقدان ابنه أو ابنته”.

“حكومة إرهابية”

وتابعت “حكومة نتنياهو إرهابية، تريد احتلال قطاع غزة كله، وتتحجج بأنها تدافع عن نفسها ضد العمليات الإرهابية، لكن الحقيقة أنهم يريدون ترحيل أهالي غزة إلى دول أخرى، ويلاحقونهم حاليًّا بالتجويع والقصف والأمراض. هذه ليست مكافحة إرهاب، بل هو تطهير عرقي”.

وفي ردها على سؤال بشأن تجاهل الغرب لحقوق الإنسان واحترام النفس البشرية، قالت ستيفانيا أسكاري “كل ما تقوله الدول الغربية عن القيم وحقوق الإنسان سقط وانتهى، لم نعد نسمع عنه الآن، فالغرب يستقبل قادة إسرائيل على الرغم من ملاحقتهم جنائيًّا”.

الضحايا بعيدون عن العدالة

وأضافت “نحن في مجموعة السلام داخل البرلمان الإيطالي، حاولنا الاتصال بالمحكمة الجنائية الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتحدثنا بشأن الوضع الخطير في غزة، خصوصًا ما يتعلق بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف بحق نتنياهو”.

وتابعت “لكن كما شهد العالم، فإن التشريع الذي أصدره الكونغرس الأمريكي كان تهديدًا مباشرًا لكل من يتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ولهذا، سيبقى هؤلاء المجرمون بعيدين عن يد العدالة والعقاب، بينما يبقى الضحايا دون تحقيق للعدالة، وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.