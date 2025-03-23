هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تصوت بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صوتت بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وجاءت خطوة حكومة نتنياهو لتستبق نظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في 8 إبريل/نيسان المقبل، حسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الأحد.

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا أمس السبت مرة أخرى احتجاجًا على فشل الحكومة في التفاوض على صفقة تبادل أسرى وعلى قرارها بإقالة رونين بار، وطالبوا بإجراء انتخابات جديدة.

وأمرت المحكمة العليا بوقف مؤقت لإقالة بار حتى يجري النظر في الاستئناف، وأصدرت المدعية العامة الإسرائيلية قرارًا بأن الحكومة ليس لديها أساس قانوني لإقالته.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان في وقت متأخر من أمس السبت، إن بار “لن يبقى رئيسًا للشاباك” وأن “إسرائيل ستظل دولة ديمقراطية”.

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أنه فقد ثقته في رونين بار، الذي قاد الشاباك منذ عام 2021، وأنه ينوي إقالته بدءًا من 10 إبريل/نيسان المقبل، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات في إسرائيل.

ورفض نتنياهو الاتهامات بأن القرار له دوافع سياسية، لكنّ منتقديه اتهموه بتقويض المؤسسات التي تدعم الديمقراطية الإسرائيلية بالسعي لإقالة بار.