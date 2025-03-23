وفاة أسطورة الملاكمة جورج فورمان

توفي أسطورة الملاكمة الأمريكي جورج فورمان عن عمر ناهز 76 عاما، حسب ما أعلنت عائلته.

وقال منشور على صفحة بطل العالم في الوزن الثقيل مرتين على تطبيق إنستغرام إنه توفي بسلام يوم الجمعة محاطا بأفراد عائلته.

وتابع المنشور “بحزن عميق، نعلن رحيل محبوبنا جورج إدوارد فورمان الأب الذي رحل بسلام في 21 مارس (آذار) 2025 محاطا بأحبائه”.

ووصفته أسرته بأنه “كان محبا للخير وبطلا أولمبيا وبطل العالم في الوزن الثقيل مرتين. كان يحظى باحترام كبير للغاية، كان قوة للخير، رجل انضباط وإيمان وحاميا لإرثه، وكافح بلا كلل للحفاظ على اسمه من أجل عائلته”.

“نزال الأدغال” أمام محمد علي

وفاز فورمان، المولود في تكساس، بميدالية ذهبية أولمبية في عام 1968، مثله مثل محمد علي الذي كان أيضا بطلا أولمبيا، قبل أن يحصل على أول لقب له في الوزن الثقيل بفوزه على جو فريزر في عام 1973.

وخسر فورمان الحزام بعد عام واحد أمام محمد علي في مباراة أقيمت في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي كانت تُعرف حينها باسم زائير.

ودخلت المباراة بين فورمان ومحمد علي، التي حملت اسم “نزال الأدغال”، التاريخ بوصفها إحدى أشهر مباريات اللعبة.

ولجأ محمد علي في هذه المباراة إلى الدفاع في الجولات الأولى، بهدف استدراج فورمان الذي كان يتمتع بقوة بالغة، وبعد أن استنفد فورمان طاقته وظهر عليه الإرهاق، تمكن محمد علي من الفوز عليه بالضربة القاضية.

بطل العالم في الخامسة والأربعين

وأصبح فورمان بطلا للعالم للمرة الثانية بعد أكثر من عقدين في سن 45 عاما، بفوز مذهل بالضربة القاضية على مايكل مورر عام 1994.

ولم يخض فورمان سوى 4 مباريات أخرى بعدها، قبل أن ينتقل إلى مسيرته المهنية التالية، فكان رجل أعمال ناجحا، وممثلا أحيانا.

وقال البريطاني فرانك وارن مروج نزالات الملاكمة “أتذكر أنني في عام 1990 أحضرته إلى لندن وشجعته بعد عودته إلى المنافسات. كان العمل معه ممتعا. كان شخصا رائعا. كان متواضعا جدا، وكان يقضي الكثير من الوقت مع الناس. كان ملاكما عظيما”.

وأضاف “كان ضمن الثلاثي التاريخي لملاكمة الوزن الثقيل مع محمد علي وجو فريزر. كانت نزالاتهم لحظات عظيمة في رياضة الملاكمة العالمية. إنها أحداث لم تُخلَّد في الذاكرة بوصفها مجرد ملاكمة بل لحظات فارقة في عالم الرياضة”.

“كان أسطورة بلا ريب”

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد نشر الخبر “رحل الأسطورة جورج فورمان. يا له من ملاكم عظيم. كان أسطورة بلا ريب. صاحب أقوى لكمة في تاريخ الملاكمة باستثناء محمد علي كلاي، أي منافس آخر يتلقى ضربة منه يسقط أرضا على الفور. كان شخصا مميزا لكن الأهم من ذلك كله، أنه كان شخصا عظيما. كنت أعرفه جيدا، وسنفتقده كثيرا. أحر التعازي لعائلته الرائعة”.

وقدَّم مايك تايسون، بطل الملاكمة للوزن الثقيل مرتين، تعازيه لعائلة جورج فورمان، قائلا “لن ننسى الخدمات التي قدَّمها لرياضة الملاكمة خلال مسيرته وما بعدها”.

وقال ماجيك جونسون بطل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خمس مرات “حضرتُ العديد من نزالات جورج البطولية خلال مسيرته. كان مميزا بالضربات القاضية داخل الحلبة، وكان من دواعي سروري التعرف عليه ليس فقط ملاكما، بل إنسانا أيضا”.

وأضاف جونسون “بعد اعتزاله أصبح من رجل الأعمال الرائعين، حتى أنني اشتريت واحدة من أوائل شوايات جورج فورمان. خالص التعازي لعائلته في هذا المصاب الجلل”.

وقال فرانك برونو بطل الملاكمة البريطاني السابق للوزن الثقيل “رحم الله جورج فورمان. خضت معه بعض التدريبات ولم أصدّق مدى قوته. بالنسبة لي، أراه من أفضل الملاكمين في تاريخ الرياضة لأنه كان بطلا عظيما في حقبتين مختلفتين مما يُظهر مدى براعته. إنه يوم حزين للملاكمة العالمية. كان أسطورة حقيقية”.

ووصف الأمريكي بوب آروم، مروج نزالات الملاكمة الشهير، فورمان بأنه “كان صديقا عزيزا، ليس لي فحسب، بل لعائلتي بأكملها. فقدنا فردا من عائلتنا، ونحن في حالة حزن بالغة”.