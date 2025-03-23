ويتكوف: حماس مسؤولة عن تجدد القتال في غزة بعد رفضها نزع سلاحها

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط ستيف ويتكوف إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولة عن تجدد القتال في قطاع غزة، بعد رفضها الخطة المؤقتة التي قدمها، والتي اعتبرها “اتفاقا مقبولا”.

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد “المسؤولية تقع على حماس. الولايات المتحدة تقف إلى جانب دولة إسرائيل، وهو التزام بنسبة 100%”.

وأوضح ويتكوف في المقابلة أن “حماس كانت لديها الفرصة لنزع سلاحها، وقبول الاقتراح الذي قدمته لجسر الهوة، والذي كان يمكن أن يعطينا 40 أو 50 يوما من وقف إطلاق النار يمكن خلالها مناقشة نزع السلاح والهدنة الدائمة. كانت هناك كل الفرص للقيام بذلك لكن حماس اختارت ألا تقوم به”.

وتابع قائلا “أصبحت الحرب هي البديل، وهذا أمر مؤسف”.

وأكد ويتكوف أن الولايات المتحدة ستظل “متعاونة” إذا تواصلت حماس مجددًا، مضيفا “آمل بالتأكيد أن نعيد الجميع إلى طاولة المفاوضات ونعيد الرهائن إلى ديارهم”.

“كنت أظن أن لدينا اتفاقا”

وتحدث ويتكوف عن المقترح الذي قدمه في 12 مارس/آذار الجاري، عند زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، قائلا “كنت أظن أن لدينا اتفاقا مقبولا، وأنه حصل على موافقة حماس”، مشيرا إلى أنه ربما “خدع نفسه”، وفي النهاية لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وذكر ويتكوف في مقابلة سابقة مع شبكة سي إن إن الأمريكية أنه أمضى نحو سبع ساعات ونصف في محادثات إيجابية مع المفاوضين في الدوحة يوم 12 مارس/آذار، وأن هذه المباحثات أسفرت عما وصفه “بمقترح لجسر الهوة”.

وكان مقترح ويتكوف يقضي بإطلاق سراح 5 أسرى إسرائيليين أحياء، من بينهم الأسير الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، مقابل إطلاق سراح عدد كبير من السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل”، وفق ما ذكره ويتكوف.

واوضح أسامة حمدان القيادي بحماس في مقابلة سابقة مع الجزيرة مباشر أن “ما طرحه ويتكوف محاولة للخروج من الاتفاق المبرم والدخول في اتفاق جديد، وهو ما رفضته حركة حماس”.

واقترحت حماس الإفراج عن الأسير الإسرائيلي الأمريكي وجثامين أربعة من الأسرى، وهو ما رفضه ويتكوف.

“البديل للدبلوماسية ليس عظيما”

وأوضح ويتكوف لفوكس نيوز أن “الإشارات” التي ترسلها الإدارة الأمريكية إلى حماس وإيران هي “دعونا نجلس ونرى إذا كان يمكن أن نصل عبر الدبلوماسية إلى المكان الصحيح. إذا استطعنا فنحن مستعدون للعمل معكم، وإذا لم نستطع فإن البديل ليس عظيما”، في إشارة إلى العمل العسكري.

وأكد ويتكوف أن رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني “تأتي من منطلق قوة ولا تعني أننا لا نلجأ إلى العمل العسكري إذا اضطررنا إلى ذلك”.

ومنذ استئناف الحرب على قطاع غزة فجر الثلاثاء حتى اليوم الأحد، خلفت الغارات الإسرائيلية 675 شهيدا وأصابت 1233 معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50 ألفا و21 شهيدًا و113274 مصابًا.