يُنشر لأول مرة.. فيديو جديد يوثق اللحظات الأخيرة ليحيى السنوار قبل استشهاده

نشرت صحيفة “يسرائيل هيوم”، السبت، مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، التُقط قبل استشهاده بدقائق خلال اشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويظهر السنوار في الفيديو، الذي لم يُعرض سابقًا، وهو جالس على كرسي داخل مبنى بمنطقة تل السلطان، في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، منهكًا ومصابًا جراء المواجهات مع قوات الاحتلال.

ووفق الصحيفة، فإن العملية التي انتهت باستشهاد السنوار بدأت بمطاردة استمرت أشهرًا، وصولًا إلى محاصرته داخل مبنى يُعرف بـ”البيت الأحمر”. وأثناء الاشتباك، ألقى السنوار قنبلتين يدويتين على قوة إسرائيلية بقيادة الرائد عود شرايبمان، ثم ردت الدبابات بإطلاق النار على المبنى، مما أسفر عن إصابته بجروح بليغة.

ويوثق الفيديو، الذي تبلغ مدته 37 ثانية، دخول طائرة مسيَّرة إسرائيلية إلى المبنى بعد القصف، حيث رصدت السنوار جالسًا في زاوية. وبعد قصف إضافي بالدبابات، انهار المبنى بالكامل، مما أدى إلى استشهاده تحت الأنقاض.

واستشهد السنوار في 17 أكتوبر 2024 بعد عام من بدء معركة “طوفان الأقصى“، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في رفح.