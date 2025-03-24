شاهد: الاحتلال يقصف مبنى الصليب الأحمر في رفح

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مبنى الصليب الأحمر في قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد متداولة اللحظات الأولى بعد قصف الاحتلال لمبنى الصليب الأحمر بغرب مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما بينت المشاهد لحظة احتراق المبنى وعلم الصليب الأحمر يرفرف فوقه.

والصليب الأحمر هو منظمة إنسانية دولية تُعنى بتقديم المساعدات الطبية والإنسانية في مناطق النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

والأربعاء الماضي، قصف الاحتلال مبنى الأمم المتحدة في قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد موظف وإصابة 5 آخرين.

وتنتهك إسرائيل القانون الدولي بشكل صارخ منذ بدء عدوانها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث استهدفت المستشفيات والمدارس والجوامع والمباني التابعة للمنظمات الإغاثية، رغم أنها محمية بموجب القانون الدولي.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، استأنفت إسرائيل جرائمها في غزة، بشن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، وخلفت أكثر من 730 شهيدًا وأكثر من ألف مصاب، بينهم أطفال ونساء.