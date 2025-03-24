غزة.. الدفاع المدني يطالب بتدخل عاجل لإنقاذ حياة طواقمه المحاصرين في رفح

حمّل الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر المحاصرة في رفح بعد فقدان الاتصال بهم منذ نحو 36 ساعة.

وطالب بتدخل دولي فوري وعاجل لإنقاذ حياة الطواقم وإعادة تمكينهم من مزاولة عملهم الإنساني.

وقال بصل للجزيرة مباشر، اليوم الاثنين: “ندين الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقوانين الدولية والإنسانية بالقطاع، ونحذر الاحتلال من استمرار محاصرة طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر والطواقم الطبية ومنعها من القيام بواجبها الإنساني”.

وأضاف: “أكثر من مليون ونصف مليون شخص يعيشون الآن في مدينة غزة وحدها في ظل نقص مقومات الحياة، ونحذر من تجدد معاناة آلاف المواطنين النازحين في رفح بعد أن أجبرهم الاحتلال على النزوح من مراكز الإيواء مجددًا”.

وواصل المتحدث باسم الدفاع المدني: “16 فردا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر لا يزال مصيرهم مجهولا بعد محاصرتهم من قبل الاحتلال في رفح”.

واستأنفت إسرائيل الحرب على غزة، فجر الثلاثاء الماضي، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات.