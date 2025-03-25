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قطر: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا ولبنان وغزة تفجّر دائرة العنف في المنطقة

القوات الإسرائيلية انتهكت اتفاقية فض الاشتباك واحتلت مساحة أكبر في مرتفعا الجولان السورية
القوات الإسرائيلية انتهكت اتفاقية فض الاشتباك واحتلت مساحة أكبر في مرتفعات الجولان السورية (رويترز)
25/3/2025

حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن الاعتداءات المستمرة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا ولبنان، إلى جانب استمرار حربه الوحشية على غزة، قد تؤدي إلى تفجير دائرة العنف في المنطقة.

كما دعت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال للامتثال لقرارات الشرعية الدولية.

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وأدانت قطر بأشد العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لبلدة كويا غربي درعا في سوريا، ما أسفرعن شهداء وجرحى.

واعتبرت قطر القصف الإسرائيلي تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا سافرًا للقانون الدولي.

وجددت الوزارة تأكيد دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، إضافة إلى دعمها تطلعات الشعب السوري الشقيق في تحقيق الأمن والاستقرار.

وكانت قرية كويا بريف درعا الغربي قد تعرضت، خلال الساعات الماضية، لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطرة واستمرار استهداف المناطق الزراعية.

ويأتي هذا التصعيد في سياق سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغل القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن عدوان متواصل على الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية.

المصدر : الجزيرة مباشر

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