“كان يحلم بالعمل في الجزيرة”.. أسرة الشهيد حسام شبات: الاحتلال قتله لطمس الحقيقة (فيديو)

“ابني عارف حاله بده يستشهد، ورفض النزوح إلى جنوب القطاع لنقل جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.. بصوت مختنق وكلمات خرجت بشق الأنفس تحدثت أمل شبات، والدة مراسل الجزيرة مباشر الصحفي حسام شبات، عن ابنها الشهيد.

في بيت عزاء حسام شبات، التقت الجزيرة مباشر والدة مراسلها الشهيد وشقيقه، وسط حزن وألم شديدين على فراقه، حيث أكدا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد اغتيال حسام لمنع نقل الصورة من غزة، وذلك بعد تهديدات سابقة له.

وقالت أمل شبات -والدة حسام- إنها عادت من جنوب قطاع غزة إلى شماله لتبقى إلى جوار ابنها حسام “الذي رفض النزوح سعيًا منه لتغطية الأحداث بشمال القطاع”، رغم الخطورة الشديدة لهذا العمل، مشيرة إلى أنها كانت تضطر للذهاب إلى مكان عمله من أجل لقائه.

كان يتوقع استشهاده

وأوضحت أن ابنها “كان يحب عمله الصحفي، وكان يقدّم المساعدات الإنسانية لجميع أهالي الشمال، كما أنه كان يتوقع استشهاده، وكان يهرع إلى أي مكان فيه استهداف إسرائيلي في أي وقت”.

وأضافت “دائمًا كان يقول لي إنني حتى لو أخفيته في حضني فإنه سيستشهد”، ومنذ صغره وهو يحب الشهادة، ودائما كان يقول لي “ابنك شهيد، ولديك 5 أولاد، واعتبري أنني مسافر”.

ولفتت إلى أنها لم تكن تنام الليل عندما يتعرض ابنها للتهديدات من قِبل الاحتلال الإسرائيلي، وكانت تنتظر حتى الصباح لتعرف إن كان على قيد الحياة أم استشهد.

وتابعت “كل هاتف يرن كنت أخاف أن يكون خبر ابني، ألمي شديد على فراق ولدي. لقد رفض الزواج من أجل إكمال مسيرته في التغطية الصحفية ومساعدة أهالي الشمال”.

رفض مغادرة الشمال

بدوره، قال محمود -شقيق الشهيد حسام شبات- إن “العائلة كانت قد اتخذت قرارًا بالنزوح منذ بداية الحرب على غزة إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي رفضه حسام، حيث كان مشغولًا منذ الأيام الأولى في تغطية الأحداث والجرائم الإسرائيلية”.

وأضاف “كان يحاول دائمًا تعزيز صمود أهالي شمال القطاع، سواء بنقل الصورة أو الإغاثة، ووصيته الدائمة لنا الاهتمام باحتياجات السكان، وجميع أهالي الشمال يعتبرونه ابنهم وجزءا مهمّا منهم”.

وتابع محمود للجزيرة مباشر “حسام كان يعمل على نقل المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بهدف نقل الحقيقة والصورة الكاملة، ونجا من عدة محاولات اغتيال آخرها استشهاد أحد رجال الدفاع المدني بجواره”.

أوجع الاحتلال بنقل جرائمه

وأضاف محمود “شقيقي كان طوال الوقت تحت الخطر، والعمل الصحفي كان تهمة لاغتياله من قِبل الاحتلال الإسرائيلي. حسام كان فاهم أن البداية صحفي والنهاية شهيد، وهو الأمر الذي لم يمنعه من استكمال طريقه”.

واستطرد قائلا “شعاره الدائم ‘التغطية مستمرة’ حتى لو كان ثمن ذلك الموت. شقيقي كان بطل الصورة، وتعرَّض لتهديدات كثيرة آخرها قبل بدء المرحلة الأولى من التهدئة، التي رد عليها بالتأكيد على الاستمرار في التغطية”.

ولفت إلى أن “حسام رفض أي محاولات من عائلته لوقف التغطية الصحفية، وطلب منهم الاستعداد لخبر استشهاده في أي وقت”.

وأكد أن “حسام أوجع الاحتلال الإسرائيلي من خلال نقل الصورة، وكان جريئًا وبطلًا ويوثق الأحداث لحظة بلحظة”.

وقال “حسام كان يحلم بالعمل في الجزيرة منذ بداية الحرب، وخصوصا أنها الوسيلة الإعلامية التي نقلت على الدوام معاناة الشعب الفلسطيني، ووثقت جرائم الاحتلال”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 50 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 113 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.