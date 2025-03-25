لا اعتكاف في غزة.. الحرب تحرم أهالي القطاع من تأدية سُنة العشر الأواخر من رمضان

عبَّر نازحون في قطاع غزة عن حزنهم بعدما حرمتهم الحرب الإسرائيلية من إحياء سُنة الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

ودعت وزارة الأوقاف في غزة أهالي القطاع إلى الاعتكاف في المنازل حفظًا لأرواحهم من استهداف الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أحد النازحين المُسنين للجزيرة مباشر، بعدما حرمته الحرب الإسرائيلية للعام الثاني على التوالي من إحياء سنن رمضان في المساجد “بسبب الحرب وشلال الدم أتى قرار عدم صلاة قيام الليل خوفًا على الأبرياء والمشايخ. السنة هذي أصعب لأنها كانت هدنة وقلنا خلاص في أمن وأمان”.

الأوقاف تطالب أهالي القطاع بعدم الاعتكاف

وتحدَّث نازح آخر، قائلًا إنه حتى مع القصف كانت نية الاعتكاف حاضرة عند سكان غزة، ولكن مع الظروف الحالية أصبح من الضروري إقامة الليل في البيوت بدلًا من المساجد.

في حين استذكر نازح مُسن آخر أجواء العشر الأواخر قبل الحرب، بقوله “كانت المساجد مليانة قراء قرآن، وكانت حافلة بالناس”.

ودعت وزارة الأوقاف في غزة أهالي القطاع إلى عدم الاعتكاف هذا العام نظرًا لخطورة الأوضاع. وأضافت في بيان “في ظل الغدر وعودة العدوان على شعبنا، وتزايد الاستهدافات للآمنين والمدنيين، نوجه أبناء شعبنا إلى إحياء ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان في البيوت حفاظًا على سلامة الأرواح والأبدان”.