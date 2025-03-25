مدير مؤسسة رحمة حول العالم: أهل غزة غيروا معنى الفقد في الحياة وثقافة الموت

قال الدكتور شادي عمر ظاظا، مدير مؤسسة رحمة حول العالم، إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تسهم في منع ذوبان الشباب المسلم في الغرب في المجتمعات المضيفة، وتسهم في حفظ الهوية الإسلامية.

وأضاف لبرنامج (أيام الله) على الجزيرة مباشر أن “أهل غزة غيروا معنى الفقد في الحياة، غيروا ثقافة الموت. لقد زرت غزة خمس مرات خلال الحرب، وتركت تلك الزيارات انطباعات ما زالت محفورة حتى الآن. فمن كان عنده مبادئ الإسلام الحقيقية سينظر بنظرة مختلفة على أرض الواقع داخل غزة. أهل غزة لديهم صبر وجَلَد وثبات وثقة بالله. أهل غزة مثال عملي لكل معاني الصبر”.

ويرى الدكتور ظاظا أن الحرب على غزة أسهمت بشكل كبير في حفظ الهوية الإسلامية وحفظ الشباب، على حد وصفه.

وأضاف “المظاهرات التي شهدتها الجامعات الغربية من دون أن يكون هناك حزب ينظمها، والتي خرجت بشكل عفوي، تعكس بشكل كبير جدًّا مساهمة هذه الأحداث في حفظ الهوية الإسلامية وحفظ الشباب المسلم وفهمه لقضاياه وأهمية حفاظه على المقدسات”.

وأكد ظاظا أن الأحداث في الشرق الأوسط تسهم في منع الذوبان في المجتمع المضيف، وتسهم في الحفاظ على الهوية الإسلامية، وتمسُّك الشباب المسلم بثوابت قضيته ومبادئ دينه ومفهومه لمبدأ وجوده على الأرض، على حد قوله.