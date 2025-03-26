الجزيرة مباشر ترصد حجم الخراب والدمار في السوق العربي بالخرطوم

رصدت الجزيرة مباشر حجم الخراب والدمار الذي طال السوق العربي في الخرطوم، الذي يُعَد أكبر أسواق العاصمة السودانية.

وتعرَّض السوق، المؤلف من آلاف المحال التجارية، لعمليات سرقة ونهب واسعة النطاق خلال فترة سيطرة قوات الدعم السريع عليه التي امتدت لنحو عامين.

ومشَّط الجيش محيط السوق العربي في الخرطوم، وسط معركة كبيرة مع قوات الدعم السريع، وأصبح السوق المتاخم للقصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة وسلاح المدرعات تحت السيطرة الكاملة للجيش.

نهب الممتلكات

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر دمارًا كبيرًا في البنية التحتية ونهبًا كاملًا للممتلكات، وبدا الخراب واضحًا على المناطق التي تمكَّن الجيش السوداني من تحريرها من قبضة قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم بعد نحو عامين من سيطرة الميليشيا عليها.

وطال التدمير عددًا من الأبراج الشاهقة المملوكة للقطاعين الحكومي والخاص.

تبدُّل الحال

وتُعَد منطقة وسط الخرطوم، التي جرت السيطرة عليها أخيرًا من قوات الدعم السريع، من أكثر المناطق الحيوية في السودان، إذ تعج بالأسواق والمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة، بما في ذلك الشركات والمنظمات، فضلًا عن أنها تحتضن أكبر أسواق الخرطوم، كما تضم المستشفيات والجامعات والمدارس والبنوك والفنادق وأماكن الترفيه. ومع ذلك، فإن حال المنطقة الآن يختلف تمامًا عن ماضيها.

وكان الجيش السوداني قد سيطر أخيرًا على القصر الرئاسي في الخرطوم، مؤكدًا مضيه قدمًا في قتال قوات الدعم السريع، التي يصفها بالمتمردة.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.