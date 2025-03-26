خليل الحية: الاحتلال انقلب على الاتفاق الذي وقعه وضمنه الوسطاء

قال خليل الحية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، إن المقاومة تعاملت بإيجابية مع المقترحات التي تلقتها خلال الفترة الأخيرة من أجل الوقف التام لإطلاق النار والانسحاب التام للاحتلال الإسرائيلي من غزة.

وقال الحية في كلمة متلفزة، اليوم الأربعاء، “نحن أمام مرحلة غير مسبوقة من تاريخ الأمة بادرت فيها المقاومة بطوفان الأقصى لتغيير معادلة الصراع”.

محاولات لوقف العدوان

وأضاف “بذلنا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول كل الجهود لوقف العدوان والقتل والإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي وتوسعه الاستيطاني”.

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في غزة أن “المقاومة نجحت في كشف الوجه الحقيقي للاحتلال كعدو إستراتيجي للأمة”.

القدس ستظل عنوان الصراع

وأشار إلى أن الاحتلال انقلب على الاتفاق الذي وقعه وضمنه الوسطاء واستأنف عدوانه على غزة، وشدد في كلمته على أن القدس ستظل عنوان الصراع وأي محاولة للتنازل عن شبر واحد منها خيانة للأمة.

واستأنفت إسرائيل عدوانها على غزة يوم 15 مارس/آذار الماضي بعد أن رفضت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، منهية بذلك هدنة استمرت لنحو شهرين كانت قد بدأت في يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على مناطق عدة في القطاع.