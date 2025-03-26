حماس في “فيديو” جديد: نتنياهو مجرم حرب لا يشبع من الدماء والأسرى أول ضحاياه

بثت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع “فيديو”، اليوم الأربعاء، ظهر فيه أسيران إسرائيليان يحذران من أن استئناف الهجوم على قطاع غزة يعني نهاية حياة الأسرى، فيما كان لدى الأسيرين أمل في أن يتم الإفراج عنهما بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي مقطع “الفيديو”، الذي يحمل عنوان “نتنياهو مجرم الحرب الذي لا يشبع من الدماء وأول الضحايا أسراه”، قال أحد الأسرى “نريد أن نخبركم عن وضعنا في غزة.. قبل الاتفاق الأخير في 19 يناير اهتم مقاتلو حماس بنا، وحرصوا على توفير ما نحتاجه، ليس فقط لمجرد إطعامنا ولكن لكي نشعر أننا في وضع جيد”.

“كان لدينا أحساس أن الأمر سينتهي”

وتابع الأسير الإسرائيلي قائلا “بعد الصفقة بدأ فتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية، وبدأ لدينا إحساس بأن هذا الأمر سينتهي، وعندما بدأت النهاية تقترب تلقينا الضربة الصعبة”.

وأضاف “في 18 مارس قررت الحكومة الإسرائيلية مهاجمة غزة من الجو، وهذه الهجمة من شأنها أن تؤدي إلى نهايتنا.. هذه أقرب لحظة ستؤدي إلى نهايتي أنا ومن معي”.

مفاوضات شكلية

وأشار “الفيديو” إلى أن نتنياهو سعى لمفاوضات شكلية بهدف المماطلة وكسب الوقت، واستأنف حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في غزة، وانقلب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه.

كما أشار مقطع “الفيديو” إلى أن “استمرار الحرب يساوي مصيرا مجهولا للأسرى، والعودة للمفاوضات تساوي الإفراج عن الأسرى”.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع في 18 مارس/آذار، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تجاوزت قائمة الشهداء 50 ألفًا والإصابات 113 ألفًا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.