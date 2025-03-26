رسالة خاصة إلى حسام أبو صفية.. فنان بريطاني يروي بلوحاته قصة صمود غزة (شاهد)

في مدينة صيدا اللبنانية، افتتح الفنان البريطاني توم يونغ معرضه الفني الجديد “جذور”، حيث يتناول في لوحاته الآلام التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والشعب اللبناني في الجنوب، تحت وطأة الحرب والاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان.

“أسوأ ما رأيته في حياتي”

في هذا المعرض، يسلط يونغ الضوء على القسوة التي تعاني منها هذه الشعوب، لكنه في الوقت ذاته يبعث برسالة أمل، إذ تُجسد لوحاته الصمود والتمسك بالأرض رغم آلة الدمار التي تسعى لاقتلاع أهلها منها.

وفي حديثه عن الوضع في غزة، أشار يونغ إلى عمق مأساة الشعب الفلسطيني، قائلًا “أعتقد أن ما يحدث في غزة الآن، وعلى مدى العامين الماضيين؛ بل على مدى العقود القليلة الماضية، هو أسوأ ما رأيته في حياتي وأكثر ما شهدته إزعاجًا، ولا أجد كلمات تصف ما يحدث. إنها جريمة ومأساةٌ عظيمة”.

“أُعالج حزني وغضبي بتحويله إلى شيء إبداعي”

وأضاف يونغ عن دوافعه الفنية “لأُعالج حزني وغضبي، أحاول تحويل ذلك إلى شيء إبداعي، وأن أشهد على ما أعتقد أنه إبادة جماعية مستمرة، تدعمها حكومات الغرب، وما يُسمى بالعالم الحر، تلك الدول التي تُروّج وتدّعي دعمها لحقوق الإنسان والإنسانية والحرية. حسنًا، ما الذي يحدث؟ هذه ازدواجية معايير بشكل لا يُصدق. وهذا يُغضبني بشدة”.

وأشار يونغ إلى أن القتل الجماعي للأطباء والكوادر الطبية والمسعفين، وكذلك الصحفيين والمعلمين والناس من مختلف المهن في غزة، كان مصدر قلق كبير بالنسبة له.

رسالة خاصة إلى حسام أبو صفية

وأوضح أن إحدى الشخصيات التي أثرّت فيه بشكل كبير كان الدكتور حسام أبو صفية، الطبيب الفلسطيني الذي اختطفه الاحتلال بعد تدمير مستشفى كمال عدوان في غزة.

ووجه يونغ رسالة خاصة للدكتور أبو صفية قائلًا “إننا لم ننسك، ونبذل قصارى جهدنا لإطلاق سراحك، فأنت مصدر إلهام للكثيرين، أنت لا تعلم أننا ندعو لك، ونرسل لك ولعائلتك القوة والشجاعة، فأنت مصدر إلهامٍ بإنسانيتك، وتُخاطر بحياتك لإنقاذ الآخرين في أشدّ المخاطر وأبشع أنواع الظلم. أنت بطل”.

من جانبه قال سعيد باشو، رئيس مؤسسة شرقي للإنماء والابتكار الثقافي، ومنظم المعرض “رغم القصف في الجنوب اللبناني وتصاعد الأعمال الحربية في غزة، نفتتح المعرض لنبعث بالرسالة التي نريد إيصالها، وهي: أن الإنسان مهما مر به من أهوال، يبقى متعلقًا بجذوره. وهذا ما تجسده لوحات معرض ’جذور‘، حيث يظهر الصمود في كل لوحة معروضة، لتكون رسالة أمل ونضال”.