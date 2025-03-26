سرايا القدس تقصف برشقة صاروخية قاعدة “حتسريم” الجوية في بئر السبع

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية، اليوم الأربعاء، إطلاق رشقة صاروخية باتجاه قاعدة “حتسريم” الجوية في مدينة بئر السبع المحتلة.

ولم تذكر السرايا مدى إصابة الموقع، كما لم يعلّق الجيش الإسرائيلي عن القصف الأخير.

وأعلنت سرايا القدس في وقت سابق عن إطلاق رشقة صاروخية أخرى باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي باعتراض صاروخ وسقوط آخر في منطقة زميريت.

وقالت سرايا القدس، في بيان “قصفنا مغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا الفلسطيني”.

وعقب دوي صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، أفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بأنه “جرى رصد صاروخين عبرا إلى الأراضي الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، وقد نجح سلاح الجو الإسرائيلي في اعتراض واحد منهما، وتم تحديد سقوط الصاروخ الآخر في منطقة زميريت”.

وردا على إطلاق الصواريخ، أصدر جيش الاحتلال بيانا طالب فيه السكان جميعهم الموجودين في أحياء حي الزيتون الغربي، وتل الهوا، والشيخ عجلين، وتوسعة النفوذ والرمال الجنوبي إلى الانتقال بشكل فوري جنوبا عبر شارع الرشيد جنوب وادي غزة إلى مراكز الإيواء المعروفة.