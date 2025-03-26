شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)

أسفر قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في وسط قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر للجزيرة مباشر باستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم طفلة وأمها، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيان جراء استهداف الاحتلال لمجموعة من المواطنين بمحيط نادي الزوايدة وسط قطاع غزة.

واستهدفت غارة منزلا جرى تحذيره مسبقا لعائلة المصري بشارع المدارس وسط دير البلح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال قصفت محيط مسجد عبد الله عزام بـمخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين، وجرح آخرين.

واستشهد عدد من المواطنين، وجرح آخرون، باستهداف الاحتلال تكية خيرية في محيط مسجد القسام وسط المخيم.

إدانة دولية لجرائم الحرب

وفي السياق ذاته، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال وانعكاساتها على القانون الدولي.

وأكد الأعضاء بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان “رفضهم لجرائم الحرب المستمرة وخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقتل المدنيين، وسط دعوات دولية لاتخاذ إجراءات حازمة للمساءلة والمحاسبة”.

وقتلت إسرائيل وأصابت مئات من الفلسطينيين منذ تجدد العدوان على القطاع في 18 مارس/آذار، معظمهم من النساء والأطفال.

وخلّف العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 50 ألف شهيد، أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 113 ألف جريح، ودمار هائل في منازل القطاع وبنيته الأساسية.