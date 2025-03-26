فضيحة “سيغنال”.. وزير الدفاع الأمريكي ينفي.. ووالتز يقرّ بالمسؤولية.. و”ذي أتلانتيك” تنشر المحادثة

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، إن المعلومات التي نشرتها مجلة “ذي أتلانتيك” بشأن ما يُسمّى بخطط الحرب لا تتضمن أسماء أو أهدافا أو مواقع أو وحدات أو مصادر أو معلومات سرية.

ونشرت المجلة، اليوم الأربعاء، لقطة شاشة لمحادثة نصية حدّد فيها وزير الدفاع الأمريكي موعد بدء عملية مقررة لقتل أحد الحوثيين في اليمن، وهو 15 مارس/آذار، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى عن موجات وشيكة من الضربات الأمريكية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، في إفادة صحفية: “سنواصل عملنا، بينما تقوم وسائل الإعلام بما تجيده من ترويج للأكاذيب.. وما نشرته (ذي أتلانتيك) لا يتضمن أسماءً أو أهدافًا أو مواقع أو وحدات أو مصادر أو معلومات سرية”.

احتواء التداعيات

ونفى هيغسيث مرارًا إرسال رسائل نصية تتضمن خططًا حربية، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب احتواء التداعيات، بعدما كشف جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير المجلة، أنه أُضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة سرية تناقش خططًا حربية حساسة للغاية على تطبيق “سيغنال” للمراسلة المشفرة.

من جهتها، حمّلت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، وزيرَ الدفاع الأمريكي مسؤولية تصنيف سرية المعلومات الدفاعية، قائلة: “وزير الدفاع هو المسؤول عن تصنيف المعلومات المتعلقة بالوزارة من حيث سريتها”.

تسلسل الهجمات وتوقيتها

وعندما سُئلت جابارد عمّا إذا كانت تفاصيل الضربات على الحوثيين، مثل تسلسل الهجمات وتوقيتها، تُعتبر سرية، قالت في شهادتها: “أُحيل هذا السؤال إلى وزير الدفاع ومجلس الأمن القومي”.

أما جون راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، فقال في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن مستشار الأمن القومي، مايك والتس، هو من أنشأ مجموعة الدردشة على “سيغنال” للتنسيق بطريقة غير سرية.

مطالب بإقالة هيغسيث

وقلّل والتس من أهمية التسريب، قائلًا على تطبيق “إكس”: “لا مواقع، لا مصادر، لا أساليب، لا خطط حربية. تم إخطار الشركاء الأجانب بالفعل بأن الضربات وشيكة”.

من جانبه، دعا السيناتور الأمريكي كريس ميرفي وزيرَ الدفاع إلى الاستقالة، وكتب على حسابه في “إكس”: “إذا لم يكن هناك مساءلة على هذا المستوى من عدم الكفاءة، فإن مصداقية دولتنا ستتضرر”.

تفاصيل الدردشة

ونشر غولدبرغ تفاصيل الدردشة، اليوم الأربعاء، بعد أن رفض في البداية القيام بذلك.

وأوضحت المجلة في تقريرها أنها اتخذت قرار النشر لأن “هناك مصلحة عامة واضحة في الكشف عن طبيعة المعلومات التي تبادلها مستشارو ترامب عبر قنوات غير مؤمّنة، خصوصًا في ظل محاولات شخصيات بارزة في الإدارة التقليل من أهمية ما تم تداوله”.

وكتب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، وكبار الديمقراطيين في المجلس، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الرئيس الجمهوري دونالد ترامب وكبار مسؤوليه، يحثّون فيها وزارة العدل على التحقيق في كيفية إدراج صحفي عن غير قصد في مناقشة جماعية سرية حول خطط حرب حساسة.

من جهتهم، قال مسؤولو إدارة ترامب إنه لم تتم مشاركة أي مواد سرية في الدردشة الجماعية على تطبيق “سيغنال” للمراسلة.

سوء تقدير مذهل

وعبّر أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون عن شكوكهم، مشيرين إلى أن الصحفي، رئيس تحرير مجلة “ذي أتلانتيك”، ذكر أن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، نشر تفاصيل عملياتية حول الضربات المعلّقة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، “بما في ذلك معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجوم”.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون في رسالة، اليوم الأربعاء: “نكتب إليكم بقلق شديد بشأن سوء التقدير المذهل الذي أظهره مجلس وزرائكم ومستشارو الأمن القومي”.

وأضافت الرسالة: “علاوةً على ذلك، وبالنظر إلى أن الكشف المتعمّد أو الإهمال في التعامل مع معلومات سرية أو حساسة تتعلق بالأمن القومي قد يشكّل انتهاكًا جنائيًا لقانون التجسس أو غيره من القوانين، فإننا نتوقع من المدعي العام، بوندي، إجراء تحقيق شامل ونزيه في سلوك المسؤولين الحكوميين المتورطين في مشاركة أو مناقشة هذه المعلومات بشكل غير صحيح”.