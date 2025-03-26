محكمة استئناف أمريكية تسمح لترامب بوقف دخول اللاجئين مع استمرار التقاضي

قضت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، الثلاثاء، بالسماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بوقف دخول اللاجئين الجدد إلى الولايات المتحدة مع استمرار الدعوى القضائية بشأن الأمر.

وأعلنت هيئة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية بالدائرة التاسعة أن اللاجئين الذين تمّت الموافقة على دخولهم بشروط قبل 20 يناير/كانون الثاني الماضي سيُستثنون من هذا التعليق.

وكان ترامب قد أوقف إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، بمجرد توليه منصبه في 20 يناير، قائلًا إن البرنامج يجب أن يضمن “الاندماج المناسب” للاجئين، ويضمن عدم ضياع أموال دافعي الضرائب.

خلاف قانوني

وبهذا القرار، أوقفت محكمة الاستئناف حكمًا أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل، جمال وايتهيد، الذي عيَّنه الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وخلص إلى أن ترامب لا يستطيع إلغاء القانون الذي أقره الكونغرس لإنشاء برنامج قبول اللاجئين، ويجب إعادة تفعيله.

وأمر القاضي نفسه، يوم الاثنين، بوقف إنهاء عقود الجماعات التي تساعد في توطين اللاجئين، وتقدّم خدمات مهمة لهم مثل توفير السكن والمساعدة في البحث عن عمل.

وكانت إدارة بايدن قد توسعت تدريجيًّا في قبول اللاجئين، وقبلت نحو 100 ألف لاجيء في عام 2024.

وقبل يوم واحد من صدور قرار محكمة الاستئناف، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تعتزم طرد 3 فنزويليين، يُشتبه في انتمائهم إلى “عصابة إجرامية”، إلى تشيلي.

واستندت إدارة ترامب إلى قانون “الأعداء الأجانب”، الذي كان تطبيقه ينحصر في زمن الحرب، في إعلان رئاسي صدر بتاريخ 15 مارس/آذار الجاري، لتبرير طردها في ذلك اليوم إلى السلفادور أكثر من 200 شخص قيل إنهم أعضاء مفترضون في عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية التي تصنفها واشنطن “منظمة إرهابية”.