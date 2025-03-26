هتافات لحسام شبات خلال وقفة تضامنية مع غزة أمام نقابة الصحفيين في مصر

نظّم عدد من الصحفيين والنشطاء المصريين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، تنديدًا بالحرب الدائرة في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

كما ندد المتظاهرون بتصاعد استهداف الاحتلال للصحفيين، وكان آخرها استشهاد الزميل الصحفي حسام شبات، مراسل قناة الجزيرة مباشر، أول أمس الاثنين الماضي، بقصف إسرائيلي استهدفه في جباليا، شمالي قطاع غزة.

إحياءً لرسالة الشهيد الصحفي #حسام_شبات من أمام نقابة الصحفيين "يا شهيد نام وارتاح وأحنا نكمل الكفاح"#فلسطين_حرة #غزة pic.twitter.com/ppgGJ7d0Si — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) March 26, 2025

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني، وحملوا لافتات تندد باختراق الهدنة واستمرار العمليات العسكرية في غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، كما رددوا هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي، مطالبين بتدخل دولي لإنقاذ حياة الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر.

وقفة على سلم نقابة الصحفيين، اليوم تنديدًا بالحرب على غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني. أصحي أصحي يا بهية.. إسرائيل فكرانا هافية#فلسطين_حرة #غزة pic.twitter.com/c75MmfxZFX — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) March 26, 2025

وألقى عدد من النشطاء كلمات أمام الحشود، ندّدوا خلالها بمواقف الحكومات الداعمة لإسرائيل، وانتقدوا الصمت العربي والإسلامي تجاه ما يحدث، وأكدوا أن الأحرار في القاهرة يرفضون الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، داعين إلى طرد السفراء الإسرائيليين من الدول العربية.

وفي لفتة رمزية للتضامن مع أهالي غزة المحاصرين، تناول المتظاهرون الإفطار المكوّن من الخبز والماء.