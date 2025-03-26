وزير الخارجية السوداني: الخرطوم خالية من قوات الدعم السريع

أكد علي يوسف، وزير الخارجية السوداني، أن الخرطوم أصبحت الآن خالية من قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن كل من تبقى منهم على قيد الحياة فر هاربا من العاصمة، على حد قوله.

وقال وزير الخارجية السوداني، في تصريحات للجزيرة مباشر، إن النصر على قوات الدعم السريع أصبح قاب قوسين أو أدنى، وإن الفترة القادمة ليست طويلة وسيتم تحرير كل دارفور وكردفان وبقية الجيوب التي توجد بها قوات الدعم السريع، على حد وصفه.

مطاردة قوات الدعم السريع

وأكد يوسف أن “الجيش السوداني له اليد العليا في هذه الحرب وسيطارد قوات الدعم السريع، وسيواصل الجيش العمل على محاور متعددة حتى القضاء على كامل قوات الدعم السريع”.

واعتبر يوسف أن “الانتصار اكتمل اليوم، وهو الخطوة قبل الأخيرة للإعلان عن الانتهاء من قوات الدعم السريع”.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأربعاء، سيطرتها على العاصمة الخرطوم، وأظهر بث مباشر للتلفزيون الرسمي في السودان سيطرة الجيش السوداني على العاصمة الخرطوم.

جولة للبرهان في شوارع الخرطوم

ونقل التلفزيون جولة لرئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، في شوارع الخرطوم ومن القصر الرئاسي، حيث كان يحيّي المواطنين والجنود، ونقل التلفزيون عنه القول بأن “الخرطوم الآن حرة وانتهى الأمر”.

وسيطر الجيش السوداني، يوم الأربعاء، في أكبر اجتياح عسكري بري، على مواقع عسكرية ومدنية ومناطق واسعة في العاصمة الخرطوم، منتزعًا إياها من قبضة قوات الدعم السريع، ليقترب أكثر من إعلان خلوّ العاصمة من تلك القوات.

انتصارات كبيرة

ومنذ ساعات الصباح الأولى، توغّل الجيش في مناطق مختلفة من العاصمة، محققًا انتصارات كبيرة، حيث أكمل سيطرته على جسر سوبا، الذي يربط شرق الخرطوم بجنوبها، علاوة على بسط سيطرته الكاملة على جسر المنشية، الذي يربط أحياء شرق النيل وسط الخرطوم، فيما يخوض مواجهات عنيفة بالقرب من جسر جبل الأولياء، آخر المنافذ المتبقية لقوات الدعم السريع.

كما تمكن الجيش من السيطرة على الجزء الأكبر من محلية جبل أولياء، حيث لا تزال قوات “درع السودان“، المتحالفة مع الجيش، و”متحرك النخبة الأول”، التابع لجهاز المخابرات العامة، يخوضان مواجهات عنيفة ضد قوات الدعم السريع بالقرب من جسر جبل الأولياء.