وزير الدفاع الأمريكي: نعمل على مواجهة الصين وردعها

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن واشنطن تعمل على الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإرساء السلام في المنطقة، على حد قوله.

وشن هيغسيث هجومًا على الصين، قائلًا إن الولايات المتحدة تعمل في الوقت نفسه على مواجهة الصين وردعها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأضاف هيغسيث في إفادة صحفية أن الولايات المتحدة تعمل على تطوير قدراتها الردعية والهجومية، لافتًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتمد أسلوب “تحقيق السلام من خلال القوة”، على حد وصفه.

وتابع “نعمل على إنتاج طائرات ‘إف 47’ التي ستكون الأشد فتكًا والأبعد مدى، ونعمل أيضًا على توفير التسليح لحلفائنا وشركائنا على حد سواء”.