اعتقال طالبة دكتوراه تركية في الولايات المتحدة بتهمة “دعم حماس” (شاهد)

اعتقلت سلطات الهجرة الأمريكية، طالبة الدكتوراه التركية روميسة أوزتورك، الباحثة في جامعة تافتس بمدينة سومرفيل بولاية ماساتشوستس، مساء الثلاثاء، وفقًا لما أعلنته الجامعة ومحاميتها.

وقالت مهسا خانباياي، محامية أوزتورك، إن موكلتها تحمل تأشيرة دراسية سارية المفعول، وكانت في طريقها لتناول الإفطار مع أصدقائها عندما قام عناصر من وزارة الأمن الداخلي باحتجازها بالقرب من منزلها في سومرفيل. وأضافت “لا نعلم مكان احتجازها حاليًّا، ولم نتمكن من التواصل معها منذ اعتقالها”.

وأكدت خانباياي أنه لم يتم توجيه أي تهم رسمية ضد أوزتورك حتى الآن، مشيرةً إلى أنها تقدمت بطلب قانوني لمنع نقلها إلى خارج ولاية ماساتشوستس.

وفي رسالة بريد إلكتروني وُجهت إلى الطلاب، أوضحت جامعة تافتس أنها أُبلغت بإلغاء تأشيرة الطالبة المعتقلة، لكنها لا تمتلك أي تفاصيل إضافية حول أسباب أو ملابسات الاعتقال، مؤكدة أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات.

وأضافت الجامعة في بيانها “لم يكن لدينا أي علم مسبق بهذه الحادثة، ولم نشارك أي معلومات مع السلطات الفدرالية. كما أن الموقع الذي جرى فيه الاعتقال لا يتبع لجامعة تافتس”.

اتهامات بـ”دعم حماس”

ومن جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن التحقيقات التي أجرتها بالتعاون مع دائرة الهجرة وحماية الحدود أثبتت أن الطالبة التركية كانت متورطة في أنشطة لدعم حركة حماس.

وأضافت الوزارة في بيانها أن تأشيرة الدراسة في الولايات المتحدة تُعد “امتيازًا وليس حقًّا”، وأن تمجيد ودعم “الإرهابيين” الذين يهاجمون الأمريكيين يعد سببًا مشروعًا لإلغاء التأشيرة.

وأثار اعتقال أوزتورك ردودًا غاضبة، حيث وصفته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن بأنه “انتهاك للحريات المدنية”، متهمة إدارة الرئيس دونالد ترامب باستهداف الطلاب الداعمين لفلسطين.

بدورها، أكدت السفارة التركية في واشنطن أنها تتابع القضية عن كثب، وتواصلت مع الجهات الأمريكية لضمان حقوق أوزتورك القانونية وتقديم الدعم القنصلي لها.